Muğla'da alkollü denize giren adama 153 lira ceza

Fethiye Sahil Bandı Balıkçı Barınağı mevkisinde denize giren Alper Bayrak, boğulma tehlikesi geçirerek yardım istedi. Bayrak'ın yardım çağrısını duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
PARA CEZASI VERİLDİ
İhbar üzerine olay yerine, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Bayrak'ı bota alarak karaya çıkarttı.
Karada bekleyen sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilen Bayrak'ın, alkollü olduğu tespit edildi. Bayrak'a, Kabahatler Kanununa muhalefetten 153 lira idari para cezası uygulandı.