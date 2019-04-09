Muğla'da alkollü denize giren adama 153 lira ceza

4-6 Nisan tarihlerinde Amerika’da gerçekleşen dünya serisine giden Sümeyye Boyacı, Türkiye’yi Amerika’da temsil eden tek sporcu oldu...

İstanbul'da maça geliyormuş gibi görünerek halı sahaya giren hırsızlar, top oynayan vatandaşların araçları ile soyunma odalarından cep telefonlarını çaldı.

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Sürücüsüz uzay aracı Dünya'yı gök cisimlerinden koruyacak

Gök cisimlerinin Dünya'yı tehdit etmesi durumunda, kendi kendini süren uzay araçları bizi koruyabilir.