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Muğla'da alkollü sürücü dur ihtarı yapan polise çarptı

Alkollü olduğu ihbar edilen araç sürücüsü, dur ihtarı yapan polisi kaportasında sürükledi.

İHA | 30.10.2019 - 19:26..
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Muğla’nın Menteşe ilçesinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye polis dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan aracın alkollü sürücüsü, önüne geçen polisi kaportasında bir süre sürükledikten sonra yakalandı

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Şeyh Mahallesi Belediye sokak üzerinde seyreden 48 DK 306 plakalı araç sürücüsünün alkollü olduğu ihbarı yapıldı. Ü.K. yönetimindeki aracı durdurmak isteyen ekipler yapılan dur ihtarı sonrası araç sürücüsü olay yerinden uzaklaştı. Ekipler kaçan araç sünücüsünü durdurmak için havaya ateş açtı.

CAMA ATEŞ ETTİ

Polis memuru M.E. alkollü şahsı durdurmak için aracının önüne geçtiği sırada araç sürücüsü polis memurunu aracının kaportası üzerinde bir süre taşıdı. Bu sırada aracın kaportasında seyreden polis memuru sürücüyü durdurmak için aracın camına ateş açtı.

Muğla'da alkollü sürücü dur ihtarı yapan polise çarptı VİDEO

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan uyarı ateşlerinin ardından aracın kaportasındaki polis araçtan düşerek hafif yaralandı. Kaçan sürücü ekiplerin takibi sonrası Saburhane mevkisinde yakalanarak gözaltına alındı. Sürücü Ü.K. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde alkol muayenesinin ardından işlemleri yapılarak adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.


Araç içinde yapılan aramada aracın ön tarafında ağzı açık alkol şişesi bulundu.

Dur ihtarı yapan polise çarptı -1

Muğla'da alkollü sürücü dur ihtarı yapan polise çarptı

Muğla'da alkollü sürücü dur ihtarı yapan polise çarptı

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