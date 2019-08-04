Muğla'da alkollü sürücü kaza yaptı: 1 ölü 2 yaralı

Dipsiz Yolu'nda alkollü olduğu ileri sürülen S.G'nin (56) yönetimindeki 48 AAD 243 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü ile otomobildeki R.U. ve Ali Gürkan (78) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları yaptıkları müdahale ile kurtararak araçtan çıkarttı.

YOLCULARDAN BİRİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaralılardan Ali Gürkan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar S.G. ve R.U. ise Yatağan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ali Gürkan'ın ise cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.