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Muğla'da alkollü sürücü kaza yaptı: 1 ölü 2 yaralı

Yatağan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrilirken, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

DHA | 04.08.2019 - 03:10..
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Dipsiz Yolu'nda alkollü olduğu ileri sürülen S.G'nin (56) yönetimindeki 48 AAD 243 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Muğla'da alkollü sürücü kaza yaptı: 1 ölü 2 yaralı

2 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü ile otomobildeki R.U. ve Ali Gürkan (78) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları yaptıkları müdahale ile kurtararak araçtan çıkarttı.

Muğla'da alkollü sürücü kaza yaptı: 1 ölü 2 yaralı

YOLCULARDAN BİRİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaralılardan Ali Gürkan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar S.G. ve R.U. ise Yatağan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ali Gürkan'ın ise cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'da alkollü sürücü kaza yaptı: 1 ölü 2 yaralı

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