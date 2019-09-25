taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6831
Euro
6.2219
Altın
1504.71
Borsa
102618.41
Gram Altın
275.528
Bitcoin
47606.2

Muğla'da araçlara sigara denetimi

Kamyonetinde sigara içtiği için durdurulan sürücü D.D., 153 lira ceza kesileceğini öğrenince ilginç bir tepki verdi.

DHA | 25.09.2019 - 20:45..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Muğla'da, 'Dumansız Araçlar Uygulaması' kapsamında, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de karayolunda denetim yaptı.

10 personel ile yapılan ve 3 saat süren denetimde 200 araç, durduruldu. 20 sürücüye aracında sigara içtiği gerekçesiyle 153'er lira para cezası kesildi.

Direksiyon başında sigara içerken durdurulan kamyonet sürücüsü D.D. ise ceza kesileceğini öğreninince araçtan indi. Kısa süre sonra da geri binip, yeni bir sigara yaktı.

Ceza yiyeceğini öğrenince ikinci sigarayı yaktı VİDEO

"ÇEKTİN Mİ BENİ"

D.D., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Kayıtta mısın? Çekin beni" dedi. Sigarasını içtikten sonra da yoluna devam etti.

Muğla'da araçlara sigara denetimi

Muğla'da araçlara sigara denetimi

Muğla'da araçlara sigara denetimi

Muğla'da araçlara sigara denetimi

Muğla'da araçlara sigara denetimi

Muğla'da araçlara sigara denetimi

Muğla'da araçlara sigara denetimi

Muğla'da araçlara sigara denetimi

Muğla'da araçlara sigara denetimi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elindeki dövme nedeniyle Alman okuluna alınmayan Türk

Elindeki dövme nedeniyle Alman okuluna alınmayan Türk

652
Adana'da polis aracına bombalı saldırı

Adana'da polis aracına bombalı saldırı

226
Şeyma Subaşı DJ sevgilisi Guido'dan ayrıldı

Şeyma Subaşı DJ sevgilisi Guido'dan ayrıldı

148
Otomobilde sigara cezasına vatandaşın tepkisi

Otomobilde sigara cezasına vatandaşın tepkisi

622
İmamoğlu ve Soyer Tarkan konserine gitti

İmamoğlu ve Soyer Tarkan konserine gitti

763
Batan İngiliz giden İngiliz sevinen Türk

Batan İngiliz giden İngiliz sevinen Türk

330
İki kardeşi PKK'nın öldürdüğü kesinleşti

İki kardeşi PKK'nın öldürdüğü kesinleşti

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir