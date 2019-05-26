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Muğla'da art arda depremler

Muğla'da saat 15.00 ile 15.07 arasında 3 deprem meydana geldi.

İHA | 26.05.2019 - 15:44..
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinden verilen bilgiye göre, ilk deprem 15.00’te Yatağan ilçesi Cazkırlar Mahallesi'nde 3,4 şiddetinde gerçekleşti.

Bu depremin 2 dakika ardından bu defa Yatağan ilçesi merkez üssü olarak gerçekleşen 3,1 şiddetinde deprem meydana geldi.

CAN VE MAL KAYBI OLMADI

Arka arkaya meydana gelen depremlerin ardından saat 15.07’de bu defa yine Yatağan ilçesi Yayla bu defa 4,2 şiddetinde hissedildi.
Muğla’da arka arkaya meydana gelen depremlerde şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

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