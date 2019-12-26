Muğla'da ayağı kesilen Aylin'e hastanede ders

Muğla Menteşe'deki lokantada döner ustası olan Ahmet Dağdeviren (43) ile ev kadını eşi Handan Dağdeviren (35), kızları Aylin Dağdeviren'i de alıp, 8 Aralık günü çarşıya çıktı.

HAFRİYAT KAMYONUNU ALTINA KALDI

Bir süre alışveriş yapan aile, eve dönmek için yolun karşısına geçmek isterken kızları Aylin'e, Abdi İpekçi Caddesi'nden Leylak Sokak'a dönen Abdullah Karataş yönetimindeki 34 TL 5436 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Ayakları kamyonun tekerleklerinin altında kalan, Menteşe Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Aylin, ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük Aylin'in ayakları üzerinden kamyon geçti - VİDEO

SAĞ AYAĞI KESİLDİ

Hemen ameliyata alınan Aylin'in sağ ayağı kesildi. Yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından Aylin, ortopedi servisine alındı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Abdullah Karataş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HASTANEDE EĞİTİMİNE DEVAM EDİYOR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Plastik Cerrahi Servisi'nde tedavisi süren Aylin'e sürpriz yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından görevlendirilen öğretmen Muazzez Bayhan, küçük kızı tedavi gördüğü odada ziyaret ederek, kendisine ders vermek için geldiğini söyledi. Odasına kimseyi kabul etmediği öğrenilen Aylin'in çok mutlu olduğu görüldü.





















