Muğla'da ayağı kırılan ABD'li turisti JAK timi kurtardı

Babadağ Likya Yolu’nda akşam saatlerinde yürüyüş yapan ABD'li turist, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle yaralı turiste ulaşamadı. Ekipler bunun üzerine helikopter desteği talebinde bulundu. Bölgeye, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı’ndan 1 helikopter gönderildi.

JAK TİMİ HELİKOPTERLE KURTARDI

Hızla olay yerine gelen helikopterdeki JAK timi, ABD’li turistin bulunduğu bölgeye indi. Ayağı kırıldığı belirlenen turist, yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeye bağlanarak halat yardımıyla helikoptere alındı. ABD'li turist, ardından götürüldüğü Fethiye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.