Muğla'da bahar temizliği operasyonunda 32 kişi yakalandı

Muğla 5 ilde Cumhuriyet Başsavcılıkları; tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlenen çete üyesi 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik Muğla, İstanbul, İzmir, Aydın ve Denizli'de belirlenen adreslere, 'Bahar Temizliği' adı verilen operasyon düzenledi.

32 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 3'ü kurusıkı olmak üzere 7 tabanca, 2 pompalı tüfek, 159 mermi, 1 komando bıçağı, 2 gram esrar, 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

6 MİLYON LİRALIK BORÇ SENEDİ

Yüksek faizlerle para verilen kişilerin isimlerinin yer aldığı 8 adet defter ile gizli bölmelerdeki çelik kasalar içinde, toplam değeri 6 milyon lirayı bulan borç senedi bulundu.

Gözaltına alınan 32 şüphelinin polisteki işlemleri sürerken, firari 4 kişinin yakalanması için operasyon devam ediyor.