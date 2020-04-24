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Muğla'da bakkal, müşterilerinin borcunu sildi

Bakkal sahibi, 17 müşterisinin toplam 6 bin lira olan borçlarını veresiye defterinden silerek, tamamen kapattı.

DHA |
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Muğla'da bakkal, müşterilerinin borcunu sildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Tepe, Sarıana ve Beldibi mahallelerinde 3 bakkalı bulunan Kadir Kaplan, 'farkındalık' yaratmak amacıyla daha önceki yıllarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara ücretsiz dondurma dağıtıp, ihtiyaç sahiplerine gıda ve ekmek desteğinde bulundu.

Kaplan, bu sene ise maddi durumu yetersiz 17 müşterisinin toplam 6 bin lira olan borçlarını veresiye defterinden sildi.

"MÜŞTERİLERİMİN VERESİYELERİNİ SİLDİM"

Bakkal sahibi Kadir Kaplan, "İyilik bulaşıcıdır dedik ve zor durumda olan müşterilimin veresiyelerini sildim. Tamamı 12 bin lirayı bulan borç defteri var. Bunların arasında bulunan ve gerçekten zor durumda olan vatandaşlarımın 6 bin lirasını sildim. Dükkana geldiklerinde kendilerine söyledim. Çok mutlu oldular ve 'Allah razı olsun' dediler. Birbirimize sahip çıkmak zorundayız. Mahalle halkımız bizlerin neler yaptığını çok iyi bilir. Cumhurbaşkanımızın bağış talebine de küçük bir meblağ katkıda bulundum, bu rakam söylenmez. Devlet ve milletimiz birbirine destek oluyor. Biz de bakkal olarak devletimizin desteğine destek veriyoruz." dedi.

Muğla'da bakkal, müşterilerinin borcunu sildi

"EL ELE ZORLUKLARI AŞABİLİRİZ"

Mahalle sakinlerinden Cihan Kaymakçı da "Komşumuz Kadir Kaplan'ın iyiliğinin bulaşıcı olmasını, herkesin bu tarz iyilikler yapmasını, bir ve diri olmamızı istiyorum. Bütün esnafımızın halkımıza faydası olsun. El ele ve biz bize başarıya ulaşıp zorluklardan çıkabiliriz." dedi.

Muğla'da bakkal, müşterilerinin borcunu sildi

Muğla'da bakkal, müşterilerinin borcunu sildi

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