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Muğla'da bilet bulamayınca kendi boğazını kesti

Şehirler arası otogarında, Antalya'ya gitmek için bilet bulamayan Aycan Y. (40), büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesip kendini ağır yaraladı.

DHA | 27.05.2019 - 08:55..
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Olay, saat 23.30 sıralarında Muğla Otogarı'nda meydana geldi. Antalya'da cilt bakım ürünleri satışı yapan Aycan Y., Marmaris ilçesindeki bir iş yerine sabun bıraktı. Aycan Y., Antalya'ya dönmek için Muğla Otogarı'na geldi.

SABAHA KADAR HİÇBİR FİRMADA BİLET BULAMADI, ÖFKELENDİ

Birkaç firmaya bilet soran  Aycan Y., sabaha kadar hiçbir firmada bilet bulamayınca öfkelendi. Aycan Y., otogar içindeki büfeden kısa süreli bir işi olduğunu söyleyerek ekmek bıçağı aldı.

Muğla'da bilet bulamayınca kendi boğazını kesti

KENDİNİ YARALAYAN ŞAHSIN DURUMU AĞIR

Aycan Y., yürüyen merdivenlerden indiği sırada boğazını kesti. Çevredekiler, yaşadığı kısa süreli şokun ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Terminalde görevlilerin ilk yardım müdahalesinde bulunduğu Aycan Y., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.  Aycan Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muğla'da bilet bulamayınca kendi boğazını kesti

Muğla'da bilet bulamayınca kendi boğazını kesti

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