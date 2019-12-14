Muğla'da bir kişi 3 eczanenin camını kırdı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi 12. Sokak'ta dün saat 23.00 sıralarında, iş bulmak için Sakarya'dan Muğla'ya gelen ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen H.T., eczanenin camına elindeki sopayla vurmaya başladı.

3 ECZANENİN CAMINI KIRDI

Camı kırmaya çalışan H.T.'yi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, H.T.'yi elinde sopayla sokakta yürürken yakaladı. Yapılan incelemede H.T.'nin 3 eczanenin camını kırdığı belirlendi.

Antidepresan için eczanelerin camlarını sopayla kırdı VİDEO

ANTİDEPRESAN ALMAK İÇİN KIRMIŞ

Gözaltına alınan H.T.'nin bağımlılığı nedeniyle antidepresan ilaç almak için eczanelerinin camlarını kırdığı tespit edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen H.T., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.