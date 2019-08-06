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Muğla'da bir otobüs yanmaktan son anda kurtarıldı

Balıkesir ve Manisa’daki otobüs yangınlarından sonra Muğla’daki otobüs yangını itfaiye ve arazözlerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

İHA | 06.08.2019 - 02:15..
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Muğla'da, Milas-Yatağan karayolunda otobüste yangın meydana geldi.

Seyir halindeki 20 RE 222 plakalı tur otobüsünün motor bölümünden dumanlar çıktığını gören otobüs sürücüsü Özgür Kırmızı, aracı kenara çekerek otobüs içindeki yabancı yolcuları indirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar yapılması üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yola çıktı.

TESADÜFEN ORADAN GEÇEN ARAZÖZ...

Bu sırada bölgede bulunan Muğla Orman bölge Müdürlüğü’ne ait arazöz otobüsteki yangını fark edince otobüsün motor bölümündeki dumanlara müdahale etti.
İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, olası bir facia orman arazözünün tesadüfen olay yerinden geçmesi ile önlendi.

Muğla'da bir otobüs yanmaktan son anda kurtarıldı

Muğla'da bir otobüs yanmaktan son anda kurtarıldı

Muğla'da bir otobüs yanmaktan son anda kurtarıldı

Muğla'da bir otobüs yanmaktan son anda kurtarıldı

Muğla'da bir otobüs yanmaktan son anda kurtarıldı

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