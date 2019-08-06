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1 Muğla'da bir otobüs yanmaktan son anda kurtarıldı Balıkesir ve Manisa’daki otobüs yangınlarından sonra Muğla’daki otobüs yangını itfaiye ve arazözlerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

2 Karabük'te polis memuru kalp krizi geçirdi Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru Yücel Demirci, hayatını kaybetti.

3 Konya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 9 yaralı İki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 9 kişi yaralandı.

4 Yunan'dan taciz iddiası: Türkiye hava sahamıza girdi Yunanistan, "Türkiye Doğu Akdeniz'le ilgili basın açıklaması yaparken uçakları bizi taciz etti" açıklamasında bulundu.

5 Zonguldak fındık fabrikası alev topuna döndü Fındık fabrikasında çıkan yangında bina kül oldu. Havadan görüntülenen yangın, fabrikayı kullanılamaz hale getirdi.

6 Ehliyetsiz sürücü tarlaya uçtu Trafik ekiplerinin uygulama yaptığını son anda fark eden ehliyetsiz sürücü paniğe kapılınca kaza yaptı