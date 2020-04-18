Muğla'da böbrek nakli olan kadın koronadan öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Ayşe Ünlü, 3 yıl böbrek yetmezliği tedavisi gördü.

Doktorların organ naklli kararının ardından Eşi Ali Ünlü'nün böbreğini vermek istemesi üzerine İstanbul'daki bir hastaneye yatan çiftin böbreği uyuşmadı.

ÇAPRAZ NAKİLLE KADINA BÖBREK VERİLDİ

Böbreklerin uyuşmaması nedeniyle çapraz nakil gerçekleştirilen Ali Ünlü'nün böbreği başka bir hastaya, başka donörden alınan böbrek ise Ayşe Ünlü'ye takıldı.

Hastaneden taburcu olmaya hazırlanan Ayşe Ünlü, koronavirüse yakalandı.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Tedavisinin sürdüğü hastanede yoğun bakıma alınan Ünlü, hayatını kaybetti.

Ünlü'nün cenazesi, memleketi Aydın'ın Karacasu ilçesine getirilirken, jandarmanın güvenlik önlemi aldığı cenaze törenine sadece aile üyeleri katıldı.

Ayşe Ünlü, toprağa verildi.

"KORONAVİRÜS ONU BİZDEN KOPARDI"

Karacasu Belediyesi temizlik işleri ekipleri, cenazenin ardında mezarlık ve ailenin evinin bulunduğu mahallede dezenfekte işlemi yaptı.

Eşinin sağlığına kavuşmayı beklerken hayatını kaybettiğini belirten Ali Ünlü, "Böbreğimi vermeye hazırdım. Uyuşmayınca çapraz nakil geçekleşti. Ben başkasına böbreğimi verdim, eşim de başkasından böbrek aldı. Her şey yolunda gidip taburcu olmayı beklerken, virüse yakalanmış. Eşime koronavirüsün ne şekilde bulaştığını bilmiyoruz. Hastaneden veya ziyarete gelenlerden bulaşmış olabilir. Koronavirüs onu bizden kopardı." dedi.