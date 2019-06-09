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Muğla'da boğa güreşi

Ula ilçesinde düzenlenen boğa güreşi izleyenleri heyecanlandırdı.

İHA | 09.06.2019 - 20:56..
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Yaklaşık 130 boğanın katıldığı güreşlerde Aydın ve Muğla illerinde isim yapmış önemli boğalar arenaya çıktı.

İzleyicilerin heyecanlı ve çekişmeli güreşler izlediği güreşlerde rakibinden kaçan ve kovalayan boğalar güreş alanında görevliler tarafından sakinleştirildi.

Muğla'da boğa güreşi

"GELENEKSEL KÜLTÜRÜMÜZÜN BİR PARÇASI"

Ula Belediye Başkanı İsmail Akaya, “Geleneksel kültürümüzün bir parçası olan boğa güreşleri ile yöremizde hem kültürümüzü yaşatıyoruz, hem de gelecek nesillere bu kültürü aşılıyoruz. Ula ilçemizin kırsal mahallesi Ataköy’de bu yıl ilk defa boğa güreşi düzenledik. İlk defa düzenlenmesine rağmen katalım yüksek oldu. Bölgemizin dışında Aydın’dan da boğa sahipleri güreşlere katıldı. 130’a yakın boğa izleyenleri zevkli ve çekişmeli güreşler sundu. İlçemizin diğer mahallerinde ve merkezde önümüzdeki süreçte çok sayıda boğa güreşimiz gerçekleşecek. Biz Belediye olarak bu kültürün yaşatılması için gerekli desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz” dedi.

Muğla'da boğa güreşi

Muğla'da boğa güreşi

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