Muğla'da boğa yaşlı kadını ezerek ağır yaraladı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bu yıl ilk defa düzenlenen boğa güreşinde, yaklaşık 5 bin kişi güreşleri tribünlerden ve traktör römorklarından takip etti.

57 YAŞINDAKİ KADINI EZDİ

Türkiye’nin dört bir yanından 140 pehlivan boğanın katıldığı güreşlerde önemli boğalar arenaya çıktı. Güreşlerin sürdüğü sırada arenadan kaçan iki boğa, güreşleri izlemek için alana gelen vatandaşların arasına daldı. Boğalar, 57 yaşındaki Müceylan Özdemir’i ezerek ağır yaralanmasına sebep oldu.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Yaralının, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.