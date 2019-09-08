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Muğla'da boğalar eğitim yararına güreşti

Yeşilyurt Boğa Güreşleri Festivali'nde, 120 boğa eğitim yararına güreşirken, renkli görüntüler ortaya çıktı.

AA | 08.09.2019 - 20:38..
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Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Boğa Güreşi Arenası'nda gerçekleştirilen güreşleri, kamyon kasaları ve traktörlerin üzerinde 5 bin kişi izledi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Saha çevresinde sahiplerinin elinden kaçan boğaların vatandaşlara zarar vermemesi için güvenlik tedbirleri alındı. Güreşlerden elde edilen gelirin Yeşilyurt İlköğretim okulu için harcanacağı bildirildi.

Muğla'da boğalar eğitim yararına güreşti

120 BOĞA GETİRİLDİ

Güreşler için Muğla, Aydın ve İzmir'den 120 boğa getirildi. Bu arada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde ölçüldüğü Muğla'da, sıcaktan bunalan boğaların serinletilmesi için itfaiye güreş sahasını ıslatırken, sahipleri de hayvanların başına su döktü.

Muğla'da boğalar eğitim yararına güreşti

Muğla'da boğalar eğitim yararına güreşti

Muğla'da boğalar eğitim yararına güreşti

Muğla'da boğalar eğitim yararına güreşti

Muğla'da boğalar eğitim yararına güreşti

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