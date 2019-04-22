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Muğla'da boğalar güreşti

Milas ilçesinde düzenlenen boğa güreşleri renkli görüntülere sahne oldu.

DHA | 22.04.2019 - 15:19..
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Milas'ta bu sene 2'ncisi düzenlenen boğa güreşlerine ilgi büyük oldu. Bafa Arenası'ndaki güreşlerde 130 şampiyon boğa kıyasıya mücadele verdi.

Renkli görüntülerin yaşandığı güreşleri yaklaşık 2 bin kişi izledi. Havanın güzel olmasını fırsat bilen güreş severler Bafa Arenayı bayram yerine çevirirken, kazanan boğa sahipleri galibiyeti sahada davul zurna eşliğinde kutladı.

YARIM HACI ŞAMPİYON OLDU

Milas Belediye Başkanlığı adına düzenlenen güreşte 'Yarım Hacı' ve 'Fay Hattı' isimli şampiyon boğalar kıyasıya mücadele etti. Çekişmeli geçen güreş sonunda kazanan boğa 'Yarım Hacı' oldu. Müsabakaların sonunda kazanan boğaların sahiplerine kupalarını Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat takdim etti. Öte yandan, güreşlerden elde edilecek gelirin Muğla 1. Amatör A Grubu'nda mücadele eden Bafa Zeytinspor yararına kullanılacağı belirtildi.

Muğla'da boğalar güreşti

Muğla'da boğalar güreşti

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