Muğla'da çekici ile sahte alkol nakline darbe

Muğla'da ekipler, İzmir’den Bodrum’da yüklü miktarda etil alkol getirileceği bilgisinin ardından plakası daha önceden belirlenen aracı takibe aldı.

ÇEKİCİNİN ÜZERİNDE KAÇAK ALKOL

Milas’ın Bafa Mahallesi’nde jandarma ekipleri tarafından, 35 plakalı bir çekici durduruldu. Çekicinin üzerinde taşınan 97 BDS 49 plakalı araçta yapılan aramada, araç içinde 1.020 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. 07 BDS 49 plakalı araçtaki E.G., E.D. ve T.İ.A. gözaltına alındı.





ARACA EL KONULDU

Şüphelilerin araçlarının arıza yaptığı ve çekici ile taşındığı izlenimi verdiği olayda sahte alkol yapımında kullanılan etil alkole ve araçlara, jandarma tarafından el konuldu. Jandarmada işlemleri devam eden şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Çekici ile sahte alkol nakline darbe