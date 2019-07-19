Muğla'da cezaevi firarileri hırsızlıkta yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir mağazada meydana gelen telefon hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, tespit ettiği 2 şüpheliyi aramaya başladı.

SAHTE KİMLİK TAŞIDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Ölüdeniz Mahallesi’nde olduğu tespit edilen şüpheliler, yakalanarak sorgulanmak üzere Asayiş Büro Amirliğine getirildi. Demet Gülünay ve Cihan Gülünay ismiyle ifade veren şüphelilerin alınan parmak iziyle sahte kimlik taşıdıkları ortaya çıktı.

Sahte kimlikle hırsızlık yaparken yakalandılar

FİRARİLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Demet Gülünay olarak yakalanan şahsın Asrın G., Cihan Gülünay’ın da Özgür G. olduğu tespit edildi. Cezaevi firarisi olan ve hırsızlık suçlarından arandığı tespit edilen Asrın G. ve Özgür G., hırsızlık ve sahtecilik suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.