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Muğla'da domates yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı

Fethiye ilçesinde domates yüklü kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu, kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Trafik bir süre aksadı.

İHA | 27.07.2019 - 09:15..
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille domates yüklü kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çarpışmanın etkisi ile devrilen kamyonetteki domatesler yola savruldu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Fethiye - Muğla Kara yolunda meydana gelen kazada, İbrahim Kurtçu (51) kullandığı domates yüklü kamyonet, İbrahim Büyükkocagöz (50) idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Sürücüler Kurtçu, Büyükkocagöz ile kamyonette bulunan Havana Kurtçu (48) ve Emel Uluç (32), 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Muğla'da domates yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı

Muğla'da domates yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı İZLE

YOLA SAÇILAN DOMATESLER TRAFİĞİ DURDURDU

Kara yolunda saçılan domates ve kasalar nedeniyle trafik, polis ekiplerince bir süre kontrolü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'da domates yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı

Muğla'da domates yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı

Muğla'da domates yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı

Muğla'da domates yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı

Muğla'da domates yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı

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