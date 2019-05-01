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Muğla’da drone destekli mülteci operasyonu

Milas ilçesinde iki yabancı uyruklu şahsın 34 plakalı bir araca binerek hızla uzaklaşması üzerine drone destekli yapılan takipte 79 Filistin uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

İHA | 01.05.2019 - 14:12..
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Ören Jandarma Karakol Komutanlığı’na yapılan ihbarda Türkevleri Geren mevkisinde 2 yabancı uyruklu şahsın 34 plakalı bir araca binerek hızla uzaklaştığı bilgisi geldi.

MÜLTECİ OPERASYONUNDA TERK EDİLMİŞ ARAÇ BULUNDU

Devriye görevi yürüten ekiplerin aracı takibi sonrası şüpheli araç içinde 15 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ve şoförü terk edilmiş aracı buldu.

Milas İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından bölgede drone destekli gerçekleştirilen arama çalışmasında ağaçlık bir alanda çok sayıda düzensiz göçmen ile karşılaştı. Filistin uyruklu oldukları tespit edilen 14 çocuk, 8 kadın ve 57 erkek ile Suriye uyruklu olduğu öğrenilen organizatör yakalandı.

Muğla’da drone destekli mülteci operasyonu

79 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Yakalanan organizatör jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, toplam 79 Filistin uyruklu düzensiz göçmen işlemlerinin yapılması için Milas Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Muğla’da drone destekli mülteci operasyonu

OPERASYON DRONE KAMERASINDA

79 Filistin uyruklu düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonda drone kamerası da o anları böyle kaydetti.

Drone destekli mülteci operasyonu



Muğla’da drone destekli mülteci operasyonu

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