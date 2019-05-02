Muğla'da düzensiz göçmenler alabora oldu: 1 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan fiber teknenin alabora olması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi kurtarıldı.

Olayda kaybolduğu ihbar edilen bir kişinin daha bulunması için bölgede bir süre arama kurtarma çalışması yürütüldü.

ÖLEN GÖÇMEN SURİYELİ

Kayıp kişiye ait olduğu değerlendirilen Suriye uyruklunun cesedi, Bitez sahilinde vatandaşlarca bulundu.

Üzerinden Mahmoud Hasan'a (37) ait kimlik çıkan kişinin cesedi, teşhis ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için polis ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.