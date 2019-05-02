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Muğla'da düzensiz göçmenler alabora oldu: 1 ölü

Sahil Güvenlik Ekipleri, her gün yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenlere geçit vermiyor. Bu sefer kaçmaya çalışan göçmenler alaboraya yakalandı.

AA | 02.05.2019 - 15:24..
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan fiber teknenin alabora olması sonucu 1 kişi öldü, 12 kişi kurtarıldı.

Muğla'da düzensiz göçmenler alabora oldu: 1 ölü

Olayda kaybolduğu ihbar edilen bir kişinin daha bulunması için bölgede bir süre arama kurtarma çalışması yürütüldü.

Muğla'da düzensiz göçmenler alabora oldu: 1 ölü

ÖLEN GÖÇMEN SURİYELİ

Kayıp kişiye ait olduğu değerlendirilen Suriye uyruklunun cesedi, Bitez sahilinde vatandaşlarca bulundu.

Muğla'da düzensiz göçmenler alabora oldu: 1 ölü

Üzerinden Mahmoud Hasan'a (37) ait kimlik çıkan kişinin cesedi, teşhis ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için polis ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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