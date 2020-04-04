Muğla'da eczaneye koronaya karşı ateş ölçer standı kuruldu

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, vatandaşlar getirilen kuralları uygulamaya başlıyor.

ECZANEYE ATEŞ ÖLÇÜM STANDI KURDU

Muğla'nın Menteşe ilçesinde eczacılık yapan Servet Günizi, koronavirüs salgınıyla mücadele için iş yerine ateş ölçüm standı kurdu.

Müşteriyle arasına 2 metre mesafe koyan Günizi, duvarlara 14 gün kuralını hatırlatan afişleri de astı.

"İNSANLAR HASTANEYE GİTMEYE ÇEKİNİYOR"

Eczacı Servet Günizi, sosyal mesafe kuralını uyguladıklarını belirterek, "Herkese koronavirüs testini yapmak çok zor olabileceği için ateş ölçümünün çok önemli bir veri olduğu saptanmış. Bu nedenle de eczanemize gelen herkesin ateşini ölçmek istedik. Vatandaşlar hastanelere gitmeye çekiniyor. Eczanelere rahatlıkla gelip ağrı kesici, ateş düşürücü ya da yazılması gereken raporlu ilaçları alabiliyor. Ateş ölçümü ile belki bir, belki iki, belki de on hastanın tespiti eczaneler tarafından yapılırsa büyük bir kitlenin kurtulmasını sağlarız." dedi.