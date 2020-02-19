Muğla'da emniyet kemeri takmayan sürücü yola fırladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 48 PJ 782 plakalı otomobili kullanan Mertcan Bahçeci, makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybetti, yol kenarında bulunan reklam panosuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilden yola fırlayan Bahçeci, yaralandı.
GÖREN 112'Yİ ARADI
Kazayı gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezinde yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet kemeri takmayan sürücü otomobilden fırladı
SAĞLIK DURUMU İYİ
Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bahçeci, ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.