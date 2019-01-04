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Muğla'da esrarlı kek ve tereyağı bulundu

Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir evde uyuşturucu maddeyle yapılmış tereyağı ve kek ele geçirildi.

İHA | 04.01.2019 - 22:32..
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Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri F.P. isimli şahsın Bodrum Devlet Hastanesi yakınlarında uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. Ekipler, F.P. isimli şahsı bir hafta boyunca takibe aldı. F.P’nin gittiği her noktayı takip eden ekipler önceki gün Türkkuyusu Mahallesi Lalapaşa Sokak’a bir aracın geldiği araç sahibinin arabada beklediğini gördü. 5 dakika sonra aracın yanına F.P.’nin aracının geldiği görüldü. F.P.’nin araçtaki şahsa uyuşturucu sattığı değerlendirilerek operasyon başladı. Uyuşturucu alış verisi sırasında iki şahısta suçüstü yakalandı. Yapılan operasyon sonucunda F.P. nin uyuşturucu sattığı, İ.T. isimli şahsın üzerinde de 4 gram esrar maddesi ele geçirildiği öğrenildi.

Muğla'da esrarlı kek ve tereyağı bulundu VİDEO

ESRARLI KEK VE TEREYAĞI, POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Sorguya alınan F.P.’nin sattığı uyuşturucuları M.Ç. isimli şahsın evinde yetiştirdiği ortaya çıktı. Operasyonda 200 gram skunk maddesi ile uyuşturucu yetiştirmekte kullanılan sisteme ait materyaller ele geçirildi. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri F.P.’nin irtibatlı olduğu A.C.T.’ nin de Gümbet Mahallesi’nde bulunan evinde uyuşturucu yetiştirdiği bilgisine ulaştı. A.C.T.’nin evine yapılan operasyonda saksılar içinde 8 kök skunk bitkisi ile 2,5 kilogram skunk bitkisi, 4 gram skunk maddesi, 6 dilim halinde 630 gram esrarlı kek, 765 gram esrarlı tereyağı ile uyuşturucu üretmekte kullanılan sisteme ait materyaller ele geçirildi. Uyuşturucu tacirinin esrarlı tereyağını yaptığı yemeklerde de kullandığı öğrenildi. Uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye çıkarılan F.P., M.Ç. ve A.C.T. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Muğla'da esrarlı kek ve tereyağı bulundu

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