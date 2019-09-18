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Muğla'da fuhuş çetesine operasyon

Aylar süren çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonda yakalanan kişilerden 6'sı sınır dışı edildi.

DHA | 18.09.2019 - 20:23..
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Muğla'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından çeşitli vaatlerle kandırılarak getirilen kadınları fuhuşa zorladıkları belirlenen çetenin çökertilmesi için harekete geçti.

Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde fuhuşa aracılık yapan, taksiciler, otel işletmecileri ve müşterilerle sadece telefon üzerinden iletişim kuran 'Diana' kod adını kullanarak açık kimliğini gizleyen 'Hayalet' lakaplı kadın şebeke lideriyle birlikte diğer çete üyelerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KATALOG İLE PAZARLIK

4 aylık çalışma sonucu kadın çete liderinin Rusya vatandaşı M.A. olduğu tespit edildi. M.A'nın kendisi ile WhatsApp üzerinden irtibata geçen erkek müşterilere, kadın fotoğraflarının bulunduğu katalog göndererek pazarlık yaptığı belirlendi.

Muğla'da fuhuş çetesine operasyon

PARA TRANSFERLERİ DİKKAT ÇEKTİ

M.A.'nın banka işlem hareketlerinde aylık 300 bin lira para transferinin olduğu belirlendi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla geçen pazartesi günü Milas, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Muğla'da fuhuş çetesine operasyon

Çete lideri M.A. adlı kadın ile birlikte C.Ç., K.O. Z.G ve G.İ. yaşadıkları evlerde yakalanarak gözaltına alındı. Çeşitli ülkelerden Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu 6 kadın ise İl Göç İdaresi'nde yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Muğla'da fuhuş çetesine operasyon

Muğla'da fuhuş çetesine operasyon

Muğla'da fuhuş çetesine operasyon

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