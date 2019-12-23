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Muğla'da gençler sahili temizledi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, Marmaris Belediyesi işçileriyle birlikte Yalancıboğaz’da temizlik çalışması yaptı.

İHA | 23.12.2019 - 15:33..
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris İçmeler Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencileri etkinlik tasarlama dersi kapsamında Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüyle ortaklaşa çevre temizliği gerçekleştirdi.

İki kara parçasını birleştiren ve dünyanın eşsiz doğa harikalarından biri olan Yalancıboğaz’da 21 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilen etkinliğe 35 kişi katıldı.

Katılımcılar, eldiven ve çöp torbası dağıtımının ardından işe koyularak 2 saat boyunca fırtına ile karaya vuran çöplerin yeniden denize karışmasını önlemek için temizlik yaptı.

FARKINDALIK OLUŞTURDULAR

Öğretim görevlisi Ali Yiğit Kocabıçak, etkinlik tasarlama dersi kapsamında gerçekleştirdikleri çalışmayla hem uygulamalı eğitim yaptıklarını hem de çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturduklarını söyledi. Marmaris Belediyesi’ne kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli Tuncay Şahyılmaz da, bu tarz çalışmaların kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, duyarlı vatandaşlardan destek beklediklerini ifade etti.

Duyarlı gençler sahili temizledi -1

Duyarlı gençler sahili temizledi -2

Duyarlı gençler sahili temizledi -3

Duyarlı gençler sahili temizledi -4

Duyarlı gençler sahili temizledi -5

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