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Muğla'da hafriyat kamyonu küçük Aylin'i ezdi

Dün bir hafriyat kamyonu, 9 yaşındaki Aylin Dağdeviren'e çarptı ve küçük çocuğun ayaklarının üstünden geçti. Kaza sonrası küçük Aylin'in, sağ ayağı kesildi.

DHA | 09.12.2019 - 15:49..
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Pazar günü 16.00 sıralarında Menteşe'de lokantada döner ustalığı yapan Ahmet Dağdeviren (43) ve ev kadını eşi Handan Dağdeviren (35), kızları Aylin ile birlikte alışveriş için çarşıya çıktı.

Küçük Aylin'in ayakları üzerinden kamyon geçti VİDEO

HAFRİYAT KAMYONU ÇARPTI

Dönüş yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Menteşe Atatürk İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Aylin'e, Abdi İpekçi Caddesi'nden Leylak Sokak'a dönen Abdullah Karataş yönetimindeki hafriyat kamyonu çarptı.

Kamyon, Aylin'in iki ayağının üzerinden geçti. Kanlar içinde kalan Aylin'i görenler durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Muğla'da hafriyat kamyonu küçük Aylin'i ezdi

AYLİN AMELİYATA ALINDI

Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı talihsiz kız, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede röntgen ve tomografisi çekilen Aylin, ameliyata alındı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Aylin'in sağ ayağı kesildi. Ameliyatın ardından Dağdeviren, yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın ardından kamyon şoförü Abdullah Karataş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Muğla'da hafriyat kamyonu küçük Aylin'i ezdi

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Tüm Türkiye'yi üzen olayın yaşandığı kaza anı ise bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, Aylin'in ailesi ile birlikte yolun karşısına geçtiği sırada manevra yapan kamyonun tekerlerinin altında ayaklarının kaldığı, annesinin ise tekere tekme atıp, sinir krizi geçirdiği görüldü.

Görüntülerde kamyon şoförünün, küçük Aylin'in ayaklarını tekerlerin altından kurtarmak için geri manevra yaptığı da yer aldı. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü Ahmet Karataş'ın, polisteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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