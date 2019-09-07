Muğla'da hırsızlar çöpleri bile alıp kaçtı

Muğla'da Avcı Ailesi, yerli ve yabancı turistlerin çevreye duyarsız oluşundan şikayet ederek adeta çevre kirliliğine savaş açtı.

23 GÜN BOYUNCA TEMİZLİK

Aİle bu kapsamda da yaz sezonunun sonunda, 23 gün boyunca koylarda temizlik yaptı. Topladığı çöplerle Marmaris Yat Limanı’na yanaşan Avcı Ailesi’ni, belediye görevlileri karşıladı.

300 TORBA ÇÖP POŞETİ ÇALINDI

Ancak, herkesi şok eden bir olay yaşandı. Topladıkları çöpler çalındı.

İmdat Avcı, “300 torba çöp topladık. 50 torbası çalındı. Birileri, ‘Bakın biz de temizlik yaptık’ demek için mi çaldı acaba? Ne diyeceğimi bilemiyorum.” dedi.