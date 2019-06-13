Muğla'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

İbrahim Demir’in (63) kullandığı otomobil, Seki Mahallesi Fethiye-Seki karayolunda karşı yönden gelen Ramazan Akagündüz (49) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Kazada sürücüler ile Göver Demir (72), Hacer Akagündüz (40), Recep Özde (46) ve Saime Pehlivan (58) yaralandı.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.