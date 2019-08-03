Muğla'da insan ticareti ve fuhuş yapan çeteye operasyon

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, sadece Muğla'da değil Bursa, İstanbul, Mardin ve İzmir'de de operasyonlar düzenledi.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda 21 kişi daha yakalandı ve toplam yakalama sayısı 38'e yükseldi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 38 zanlıdan 13'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla, diğer şüpheliler ise polis ve savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Muğla merkezli fuhuş ve insan ticareti operasyonu VİDEO



13 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Olayla ilgili yabancı uyruklu 13 kişinin ise sınır dışı edildiği bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 30 Temmuz'da, çeşitli vaatlerle kandırılarak yurt dışından getirilen kadınlara fuhuş yaptıran kişilerle ilgili çalışma başlatmış, toplanan delillerin ardından örgütlü olarak insan ticareti yapılmasına ilişkin ilk operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı.