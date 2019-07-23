Muğla'da kaçak göçmen teknesi battı: 1 kayıp

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Kos Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin teknesi, Akyarlar açıklarında battı.

Deniz ortasında mahsur kalan 8 kişi kurtarılırken, 1 kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi.

DENİZ ORTASINDA BATTI

Akyarlar sahilinden denize açılan kaçak göçmen teknesi, deniz ortasında battı. İhbarı alan sahil güvenlik ekipleri, hemen harekete geçerek bölgeye gitti.

Ekipler, denizde boğulmak üzere olan 8 kişiyi kurtararak Sahil Güvenlik botuna aldı.

1 KİŞİ KAYIP

Teknede 9 kişi olduğunu öğrenen ekipler, kayıp 1 kişi için ise bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.

Kurtarılan 8 kaçak göçmen ise Turgutreis Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Sağlık durumları iyi olan göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

KAYIP GÖÇMEN ARANIYOR

Sahil güvenlik ekipleri, kayıp göçmeni bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmalarının, denizden 3 Sahil Güvenlik botu ve havadan bir helikopter ile sürdüğü görüldü.