Muğla'da kaçak sigara operasyonu

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak sigara üretimi yapıldığı ihbarıyla, bir depoya operasyon düzenledi.

ÖNCE TEKNİK TAKİBE ALINDI

İlçe merkezindeki bir depoda kaçak sigara üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu depoyu teknik ve fiziki takibe aldı.

Belirli bir süre inceleme yapan polis, daha sonra baskın yaptı.

SANAYİ TİPİ MAKİNELERLE ÜRETİM

Depoda yapılan aramada, 3 sanayi tipi otomatik sigara sarma makinası, 2 makinalara bağlı kompresör, 600 karton makaron ve 500 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi. Depoda bulunan A.S ve A.S. gözaltına alındı.