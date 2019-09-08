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Muğla'da kaçak yapılara uçan gözlü denetim

9 ilçede kaçak yapılaşmanın engellenmesi için uçan göz helikopterler iş başında.

AA | 08.09.2019 - 19:53..
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Muğla'nın denize kıyısı bulunan 9 ilçesinde kaçak yapılaşmanın engellenmesi için havadan ve karadan denetimler sürüyor.

Havadan görüntü ve fotoğraf çekme özelliğine sahip uçan göz isimli helikopter, Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'nın kıyılarındaki kaçak yapıları tek tek tespit edecek.

Muğla'da kaçak yapılara uçan gözlü denetim

100 KİŞİLİK TEKNİK EKİP 15 GÜNDÜR DENETİMDE

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Kahraman, "Muğla'nın denize kıyısı bulunan 9 ilçesinde, 15 gündür aralıksız, 100 kişilik teknik ekibimiz denetimler gerçekleştiriyor. Ekiplerimiz Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Milas, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Ula kıyılarında denetimlerini sürdürüyor. Tespit edilen aykırılıklar için ilgili belediyelere bildirim yapılıyor ve İmar Kanunu uyarınca yasal sürelerin sonunda aykırılıkları giderici işlem uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

Muğla'da kaçak yapılara uçan gözlü denetim

ARŞİV NİTELİĞİ TAŞIYACAK

Kahraman, kanuna aykırı yapıların, kayıt belgelerinin iptal edildiğini ve mühürlendiğini bildirdi. Denetimlerin yeni kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesini de amaçladığını vurgulayan Kahraman, "Havadan gerçekleştirilen denetimlerde kıyılar; koordinat, video ve fotoğraf olarak kayıt altına alınıyor. Kayıtlar, bundan sonra imar aykırılıklarına karşı arşiv niteliği de taşıyacak." diye konuştu.

Muğla'da kaçak yapılara uçan gözlü denetim

Muğla'da kaçak yapılara uçan gözlü denetim

Muğla'da kaçak yapılara uçan gözlü denetim

Muğla'da kaçak yapılara uçan gözlü denetim

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