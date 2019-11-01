Muğla'da kan davası zanlıları tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Patlangıç Ölüdeniz Caddesi'ndeki bulunan bir spor salonunda, 26 yaşındaki Riyad Reşakaçmaya çalışırken sırtından vurulmuştu.

OTOMOBİL PLAKASI TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerine yakın güvenlik kamerası görüntülerini büyük bir titizlikle inceleyerek, zanlıların kaçtıkları otomobilin plakasını kısa sürede tespit etti. Fethiye Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından takip altına alınan beyaz otomobilin, Afyonkarahisar'da olduğunu belirledi.

AFYONKARAHİSAR'DA YAKALANDILAR

Afyonkarahisar Emniyeti ile irtibata geçen ekipler, Sandıklı ilçesinde şüpheliler kaçamaya çalışırken kısa sürede yakaladı. Fethiye Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler, sorgularının ardından geniş güvelik önlemleri altında Fethiye Adliyesi’ne sevk edildi. Çıkartıldıkları mahkeme tarafından M.A. ve oğlu M.K.A. tutuklanırken, T.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.