taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7099
Euro
6.3762
Altın
1510.6
Borsa
98468.52
Gram Altın
277.383
Bitcoin
51892.54

Muğla'da kan davası zanlıları tutuklandı

Muğla'da kan davası nedeniyle öldürüldüğü iddia edilen spor salonu işletmecisi gencin katil zanlıları baba ve oğlu tutuklandı.

İHA | 01.11.2019 - 05:53..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesi Patlangıç Ölüdeniz Caddesi'ndeki bulunan bir spor salonunda, 26 yaşındaki Riyad Reşakaçmaya çalışırken sırtından vurulmuştu.

Muğla'da kan davası zanlıları tutuklandı

OTOMOBİL PLAKASI TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerine yakın güvenlik kamerası görüntülerini büyük bir titizlikle inceleyerek, zanlıların kaçtıkları otomobilin plakasını kısa sürede tespit etti. Fethiye Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından takip altına alınan beyaz otomobilin, Afyonkarahisar'da olduğunu belirledi.

Muğla'da kan davası zanlıları tutuklandı

AFYONKARAHİSAR'DA YAKALANDILAR

Afyonkarahisar Emniyeti ile irtibata geçen ekipler, Sandıklı ilçesinde şüpheliler kaçamaya çalışırken kısa sürede yakaladı. Fethiye Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüpheliler, sorgularının ardından geniş güvelik önlemleri altında Fethiye Adliyesi’ne sevk edildi. Çıkartıldıkları mahkeme tarafından M.A. ve oğlu M.K.A. tutuklanırken, T.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'da kan davası zanlıları tutuklandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad’a, Erdoğan ile görüşme soruldu

Esad’a, Erdoğan ile görüşme soruldu

220
MSB: Ele geçirilen 18 rejim unsuru teslim edildi

MSB: Ele geçirilen 18 rejim unsuru teslim edildi

42
Ali Koç: Beşiktaş'a karşı büyük sempatim var

Ali Koç: Beşiktaş'a karşı büyük sempatim var

60
Ece Üner, metrodaki taciz hakkında konuştu

Ece Üner, metrodaki taciz hakkında konuştu

0
Bir kadın, boynuna piton dolanmış şekilde ölü bulundu

Bir kadın, boynuna piton dolanmış şekilde ölü bulundu

2
Kars'ta çobanların kavgasına köylüler de katıldı

Kars'ta çobanların kavgasına köylüler de katıldı

16
Yangın sırasında bir at ailesi için geri dönüyor

Yangın sırasında bir at ailesi için geri dönüyor

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir