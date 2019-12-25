Muğla'da kasksız motosikletlilere ceza yağdı

Muğla'da Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından gün içerisinde değişik yer ve zamanlarda gerçekleştirilen denetimlerde, kasksız ve ehliyetsiz motosiklet sürülerine para cezaları uygulandı.

İlçe merkezindeki Osman Akkaraca Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yapılan denetimlerde, sürücülerin kısmen de olsa kask kullanım alışkanlığına başladıkları gözlendi.

188 BİN 784 LİRA CEZA KESİLDİ

Datça İlçe Emniyet müdürü İsmail Toygun, ocak ayından bu yana 1748 motosiklet sürücüsüne kask kullanmadıkları gerekçesiyle toplam 188 bin 784 lira para cezası uygulandığına dikkat çekti.

"AMACIMIZ ALIŞKANLIĞI ARTIRMAK"

Denetimlerde cezai işlemden çok, sürücülerin kask takmalarını sağlamak ve meydana gelebilecek kazalarda ölüm ve yaralanma olayları sayısının en aza indirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Toygun, "Datça'da, motosiklet yaygın bir şekilde kullanılıyor. Amacımız, motosiklet sürücülerinin kendi can ve mal güvenlikleri için kask kullanma alışkanlıklarını artırmaktır. Motosikletlilerin karıştığı trafik kazalarında, en çok ölüm ve ağır yaralanma olayları kask kullanmayan sürücüler arasında görülüyor." dedi.









