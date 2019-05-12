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Muğla'da kaybolan 100 yaşındaki kadın bulundu

Marmaris'te yaprak toplamak için gittiği ormanda kaybolan yaşlı kadın jandarma ekiplerince yaralı bulundu.

AA | 12.05.2019 - 08:52..
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Çamlı Mahallesi'ndeki evinden ormanlık alana yaprak toplamak için çıkan Emine Eraslan'dan haber alamayan yakınları, jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine ilçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT ekipleri, ve vatandaşlar gece boyunca arama yaptı.

7 SAAT SONRA BULUNDU

Yaklaşık 7 saat süren arama çalışmalarının sonucunda Eraslan, Çamlı Mahallesi Kızlar Dağı bölgesinde yaralı olarak jandarma ekiplerince bulundu.

Ekipler, araçlara kadar yaralı kadını kucağında taşıdı. Yaşlı kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eraslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muğla'da kaybolan 100 yaşındaki kadın bulundu

Muğla'da kaybolan 100 yaşındaki kadın bulundu

Muğla'da kaybolan 100 yaşındaki kadın bulundu

Muğla'da kaybolan 100 yaşındaki kadın bulundu

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