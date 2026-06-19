Muğla'da kayıp Alzheimer hastasından iyi haber
2 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Kazım Oral, ekiplerin arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu.
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde kaybolan 72 yaşındaki adamdan iyi haber...
Yatağan ilçesi Kafacakaplancık Mahallesi Ramadan mevkiindeki evinden salı günü saat 07.30 sıralarında ayrılan Alzheimer hastası Kazım Oral'dan, bir daha haber alınamadı.
Oral'ın eve dönmemesi sonrası yakınları durumu ekiplere bildirdi.
ARAMA BAŞLATILDI
İhbarla bölgede jandarma, AFAD ekipleri ve mahallelinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Kırsal ve engebeli arazide sürdürülen çalışmalar sonuç verdi.
BULUNDU
Jandarma ekipleri, Alzheimer hastası Kazım Oral'ı, bu sabah Kayırlı mevkiinde sağ olarak buldu.
Durumunun iyi olduğu öğrenilen Oral, ilk kontrollerinin ardından tedbir amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)