taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8313
Euro
6.4087
Altın
1520.47
Borsa
96718.48
Gram Altın
285.097

Muğla'da kaza: Bir aile yok oldu

Minibüsle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

DHA | 31.08.2019 - 02:46..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Muğla’nın Ortaca ilçesinde kaza meydana geldi.

İ.Ö. yönetimindeki 48 RJ 205 plakalı minibüs ile Ali Kök'ün (46) kullandığı 48 RK 861 plakalı motosiklet, Ortaca’dan Güzelyurt-Yeşilyurt kavşağında çarpıştı. Motosiklette bulunan 3 kişi minibüsün altında metrelerce sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ali Kök’ün hayatını kaybettiğini belirlerken, eşi Yeliz (40) ile kızı Işıl Kök ise kaldırıldıkları Dalaman Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kasksız oldukları öğrenilen Kök ailesinin cansız bedenleri, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı’nca kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, minibüs sürücüsü İ.Ö., ise gözaltına alındı.

OKUL ALIŞVERİŞİNDEN DÖNÜYORLARDI

Ortaca’nın Sarıgerme Mahallesi'ndeki bir otelde güvenlik görevlisi olan Ali Kök, eşi Yeliz ve kızları Işıl Kök'ün, halk pazarında okul alışverişi yaptıktan sonra evlerine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

Muğla'da kaza: Bir aile yok oldu

Muğla'da kaza: Bir aile yok oldu

Muğla'da kaza: Bir aile yok oldu

Muğla'da kaza: Bir aile yok oldu

Muğla'da kaza: Bir aile yok oldu

Muğla'da kaza: Bir aile yok oldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na büyük tepki

Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na büyük tepki

105
Fatih Terim: Profesyonel kötülük var

Fatih Terim: Profesyonel kötülük var

93
Netanyahu'dan Macron'a İran uyarısı

Netanyahu'dan Macron'a İran uyarısı

15
Bursalılardan Türkiye haritası

Bursalılardan Türkiye haritası

10
Rıdvan Dilmen'den Terim'e: 3 kupayı nasıl aldın

Rıdvan Dilmen'den Terim'e: 3 kupayı nasıl aldın

2
Antalya'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü 29 yaralı

Antalya'da tur otobüsü devrildi: 1 ölü 29 yaralı

3
Manisa'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı

Manisa'da otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir