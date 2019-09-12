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Muğla'da kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı

Meydana gelen ve 14 kişinin yaralandığı trafik kazasında kurtarma ve yolu açma çalışmaları tamamlandı.

İHA | 12.09.2019 - 02:34..
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Muğla-Fethiye yolu üzerinde bulunan Göcek Tüneli çıkış kavşağında gece yarısı kaza meydana geldi.

YOL UZUN SÜRE TRAFİĞE KAPATILMIŞTI

Turgay Kiriş idaresindeki 48 BB 3427 plakalı ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs ile Kadir Ereli yönetimindeki 71 KE 450 plakalı otomobil çarpışmış kaza nedeniyle yol trafiğe kapanmıştı.

Minibüs ve otomobilde bulunan sürücülerle birlikte hastaneye kaldırılan 14 kişinin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken yolda kurtarma ve temizleme çalışmaları tamamlanarak trafik normale döndü.

Muğla'da kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı

Muğla'da kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı

Muğla'da kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı

Muğla'da kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı

Muğla'da kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı

Muğla'da kaza yapan araçlar yoldan kaldırıldı

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