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Muğla'da kaza yapan hırsızlar yakalandı

Menteşe ilçesinde kaza yaparak olay yerinden kaçan hırsızlık şüphelileri, jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

AA | 17.07.2019 - 06:42..
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Akçaova Mahallesi Yeşilyurt yolunda Ali Kaman'ın kullandığı 48 YB 331 plakalı otomobil karşı yönden gelen Feridun Cabar idaresindeki 48 AAK 096 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobillerde bulunan Yüksel Demircan ve Selim Taşkıran yaralandı.

Muğla'da kaza yapan hırsızlar yakalandı

YASAKLI KÖPEK VE ÇALINTI KABLO İLE YAKALANDILAR

İhbar üzerine kaza yerine geden jandarma ekipleri Cabar'ın olay yerinden kaçtığını belirleyerek otomobilde yaptıkları aramada, Türkiye'ye getirilmesi yasak olan Dogo Arjantin cinsi yavru köpek, 105 metre bakır kablo, demir kesme makası, sırt çantası içerisinde iki tişört, iki pantolon ile eldiven buldu.

Muğla'da kaza yapan hırsızlar yakalandı

Çalışmalarını hırsızlık olayı üzerine yoğunlaştıran Muğla İl jandarma ve Menteşe İlçe Jandarma ekipleri, takip sonucu olayı gerçekleştirdikleri ve aracı kullandığı tespit edilen Feridun Cabar ve Kadir Demircan'ı gözaltına aldı.

Yavru köpek ise hayvan barınağına teslim edildi.

Şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

Muğla'da kaza yapan hırsızlar yakalandı

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