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Muğla'da kobra zehri kaçakçısı 4 kişi tutuklandı

İran'dan Türkiye'ye kaçak yollardan piyasa değeri yaklaşık 25 milyon TL olan kobra zehri sokan 5 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 27.02.2020 - 07:40..
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İran’dan kaçak yollarla yurda sokulan 71 cam tüp içindeki kobra yılanı zehrini satmak için müşteri arandığı duyumunu alan Jandarma ekipleri şüpheliler ile alıcı gibi davranarak 2 milyon TL’ye anlaştı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla Jandarma ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip kaçak kobra yılanı zehrini almak için yaptıkları pazarlık esnasında operasyon yapıldı. Kaçak yollarla Türkiye’ye sokulan Kobra zehrini satmaya çalışan O.K., C.O., İ.E., H.Ö. ve S.B isimli şüpheliler suçüstü yakalanmasının ardından Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildiler.

Muğla'da kobra zehri kaçakçısı 4 kişi tutuklandı

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen O.K., C.O., İ.E. ve S.B. tutuklandı. Aynı zamanda Kavaklıdere ilçesi Salkım Mahallesi Muhtarı olan H.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Muğla'da kobra zehri kaçakçısı 4 kişi tutuklandı

Muğla'da kobra zehri kaçakçısı 4 kişi tutuklandı

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