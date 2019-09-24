Muğla’da kuduza karşı havadan müdahale

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kuduz mihraklarının kontrol altına alınması amacıyla "Türkiye’ de Kuduza Karşı Ağızdan Aşılama Projesi" kapsamında 2014, 2015 ve 2016 yıllarında 105 Bin kilometrekare alanda yaban hayatına yönelik havadan aşılama çalışması yapıldı.

2019 yılında ise "Türkiye’de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşı Temini" adlı yeni proje ile de kuduz hastalığının yoğun olarak görüldüğü, 225 Bin kilometrekarelik alanda, 3 yıl süreyle senede iki defa olmak üzere başlatılan havadan aşılama çalışması olarak yürütülüyor.

ENFEKSİYON ZİNCİRİNİN KIRILMASI HEDEFLENİYOR

Söz konusu proje ile hastalığa duyarlı hayvanlar aynı anda bağışık hale getirilerek, evcil hayvanlar ile yabani hayat arasında süregelen enfeksiyon zincirinin kırılması amaçlanıyor.