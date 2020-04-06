Muğla'da kumar oynayan 11 kişi yakalandı

Polis ekiplerince kumar oynarken yakalanan 11 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları için 8 bin 679 lira para cezası uygulandı.

Dışarıya çıkmıyoruz diye bakımlı da mı olmayalım

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42 ilde 1178 uyuşturucu zanlısı yakalandı

Yurt genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda, 7 silah ve 61 bin 990 liraya da el konuldu.