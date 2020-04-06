Muğla'da kumar oynayan 11 kişi yakalandı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler alırken, polis ekiplerince vatandaşlara yönelik denetimler sıklaştırıldı.
KUMAR OYNAYAN 11 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Muğla'nın Fethiye ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirlerinin aksine bir grubun evde kumar oynadığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda, kumar oynayan 11 kişi suçüstü yakalandı.
8 BİN 679 LİRA PARA CEZASI
Sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 11 kişiye, toplamda 8 bin 679 lira para cezası uygulandı.
Ekipler tarafından mühürlenen ev sahibine ayrıca 3 bin 150 lira para cezası verildi.