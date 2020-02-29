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Muğla'da Mehmetçiğe destek konvoyu

İdlib'de 33 askerimizin şehit düşmesinin ardından Muğla'da araçlarıyla konvoy yapan vatandaşlar, Mehmetçiğe desteğini gösterdi.

AA | 29.02.2020 - 02:10..
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İdlib'de askerlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit oldu.

Şehit haberlerinin ardından vatandaşkar kenetlenerek Mehmetçiğe desteğini göstermeye çalıştı.

ARAÇLAR TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, araçlarını Türk bayraklarıyla süsledikten sonra Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde konvoy düzenledi.

Gümbet Kavşağı'nda saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan grup, şehitler için dua etti.

Yaklaşık 100 araçlık konvoy daha sonra şehir merkezinden geçerek Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki Bodrum Askeri Kamp önüne geldi. Araçlarından inerek kampın önüne gelen vatandaşlar burada, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attıktan sonra bölgeden ayrıldı.

Konvoy turunu, gece boyunca yarımada genelinde sürdürdü.

Muğla'da Mehmetçiğe destek konvoyu

Muğla'da Mehmetçiğe destek konvoyu

Muğla'da Mehmetçiğe destek konvoyu

Muğla'da Mehmetçiğe destek konvoyu

Muğla'da Mehmetçiğe destek konvoyu

Muğla'da Mehmetçiğe destek konvoyu

Muğla'da Mehmetçiğe destek konvoyu

Muğla'da Mehmetçiğe destek konvoyu

 

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