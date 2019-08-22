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Muğla'da mısır tarlasında Hint keneviri ele geçirildi

Seydikemer ilçesinde bir mısır tarlasında 70 kök Hint keneviri ile 7 kilo 751 Gram esrar bulundu.

İHA | 22.08.2019 - 17:26..
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Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu maddeyle mücadele programı kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Muğla'da mısır tarlasında Hint keneviri ele geçirildi

EKİPLER OPERASYON YAPTI

Seydikemer ilçesinin Yayla Patlangıç Mahallesi’nde yaşayan M.P’nin mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Yapılan istihbarı çalışma sonrasında ekipler operasyon gerçekleştirdi.

Muğla'da mısır tarlasında Hint keneviri ele geçirildi

70 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda M.P’nin mısırların arasına ekilmiş 70 kök Hint keneviri, tarla içinde kesilerek kurutulmaya bırakılmış bin 400 gram esrar, evin yanında odunların içine gizlenmiş 151 gram esrar ile hassas terazi, M.P. ile Babası R.P. ortak ahır olarak kullanımda bulunan kısımda bidon içerisinde 6 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.P. ile babası R.P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılarda, M.P. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Babası R.P ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'da mısır tarlasında Hint keneviri ele geçirildi

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