Muğla'da narkotik operasyonu

Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dedektör köpekler de kullanıldı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, Şüpheli A. A.’nın evinde yapılan aramada 16 parça halinde 28.33 gram metamfetamin, 7 parça halinde 7.97 gram skunk, 2 adet LSD, 2 adet ecstasy ile birlikte pompalı tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.





İKİNCİ ADRESE OPERASYON

Emniyetteki sorgusunda etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen A.A. ifadesinde uyuşturucu maddeleri M.İ. adlı kişiden temin ettiğini belirtmesi üzerine KOM ekipleri, M.İ.’nin Milas’a bağlı Boğaziçi mahallesinde lüks bir villada ve park halindeki bir arazi aracında arama yaptı.





Yapılan aramada 3 parça halinde 88.50 gram skunk, 13 parça halinde 85.24 gram metamfetamin, 7 adet LSD ve 2.48 gram esrar ele geçirildi. Aynı zamanda başka bir adli suçtan da aranması olan şüpheli M.İ gözaltına alındı. M. İ.’nin ifade ve sorgu işlemlerinin ardından Milas Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilecek.