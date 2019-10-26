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Muğla'da operasyonda 54 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum ilçesinde ekipler tarafından yapılan operasyon sonrası çok sayıda göçmen yakalandı ve Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İHA | 26.10.2019 - 09:14..
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan dört ayrı operasyonla; 3 Afganistan, 9 Filistin, 9 Suriye, 7 Somali ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 40 göçmen yakalandı.

4 AYRI OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

Akyarlar açıklarında gerçekleştirilen devriye görevinde ise; hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 8 Suriye ve 6 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 14 göçmen yakalandı.

Muğla'da operasyonda 54 kaçak göçmen yakalandı

54 GÖÇMEN, GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİ

Yakalanan toplam 54 göçmen, yapılan işlerimlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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