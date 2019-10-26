Muğla'da operasyonda 54 kaçak göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan dört ayrı operasyonla; 3 Afganistan, 9 Filistin, 9 Suriye, 7 Somali ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 40 göçmen yakalandı.

4 AYRI OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

Akyarlar açıklarında gerçekleştirilen devriye görevinde ise; hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 8 Suriye ve 6 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 14 göçmen yakalandı.

54 GÖÇMEN, GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİ

Yakalanan toplam 54 göçmen, yapılan işlerimlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.