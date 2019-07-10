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Muğla'da orman yangını giderek büyüyor

250 hektar alanda etkili olan yangın rüzgarın etkisiyle söndürülmesi güç hale geldi.

AA | 10.07.2019 - 23:47..
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Muğla Dalaman'da öğleden sonra başlayan yangın söndürülemiyor.

Şu ana kadar binlerce hektar orman yok oldu.

Muğla'da orman yangını giderek büyüyor

Göcek'e doğru ilerleyen yangın nedeniyle Muğla genelinde gökyüzünü kara bulutlar kapladı.

RÜZGAR YANGINI DAHA DA GÜÇLENDİRİYOR

Rüzgarın etkisiyle kuvvetlenen yangın için Muğla seferber oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne baglı itfaiye ekipleri, orman arazözleri ve havadan helikopterle yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'da orman yangını giderek büyüyor

SABOTAJ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Yangın söndürme çalışmalarına sivil desteklerde katıldı.

Aniden başlayan yangının olası bir sabotaj ihtimali olma olasılığı üzerinde duruluyor

Muğla'da orman yangını giderek büyüyor

Muğla'da orman yangını giderek büyüyor

Muğla'da orman yangını giderek büyüyor

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