Muğla'da orman yangını giderek büyüyor

Muğla Dalaman'da öğleden sonra başlayan yangın söndürülemiyor.

Şu ana kadar binlerce hektar orman yok oldu.

Göcek'e doğru ilerleyen yangın nedeniyle Muğla genelinde gökyüzünü kara bulutlar kapladı.

RÜZGAR YANGINI DAHA DA GÜÇLENDİRİYOR

Rüzgarın etkisiyle kuvvetlenen yangın için Muğla seferber oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne baglı itfaiye ekipleri, orman arazözleri ve havadan helikopterle yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

SABOTAJ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Yangın söndürme çalışmalarına sivil desteklerde katıldı.

Aniden başlayan yangının olası bir sabotaj ihtimali olma olasılığı üzerinde duruluyor