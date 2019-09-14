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Muğla'da orman yangınına müdahale sürüyor

Ortaca ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA | 14.09.2019 - 09:16..
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor.

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Gölbaşı Mahallesi Kocabel mevkisindeki ormanlık alanda ilk belirlemelere göre, yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere, havadan 4 helikopter, karadan Muğla, Antalya, Denizli ve Burdur'dan gelen çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçileriyle müdahale ediliyor.

Muğla Ortaca'da orman yangını İZLE

RÜZGAR YANGININ YAYILMASINI SAĞLIYOR

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, rüzgar nedeniyle yayılma eğilimi gösteren yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba gösteriyor. Bu arada, yangının kontrol altına alınması için takviye hava araçları geleceği öğrenildi.

Muğla'da orman yangınına müdahale sürüyor

Muğla'da orman yangınına müdahale sürüyor

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